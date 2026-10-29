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29.10.2026 06:31:29
One 97 Communications zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
One 97 Communications lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,52 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,330 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,48 Prozent auf 26,48 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,80 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 25,09 Milliarden INR gesehen.
Redaktion finanzen.at
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