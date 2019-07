one-A - ehemalige Lenzing-Mitarbeiter bauen weltweit Lyocell-Anlagen

Die börsennotierte Lenzing ist für Lyocell-Fasern aus dem Rohstoff Holz bekannt. Im oberösterreichischen Regau plant aber auch die Firma one-A für weltweite Betreiber Lyocell-Anlagen. Die Firmengründer sind frühere Lenzing-Mitarbeiter, die auch den Grundstein für die erste Lyocell-Anlage der Lenzing AG gelegt haben, schreiben die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN).

one-A verwende aber eine andere Technologie als Lenzing und habe dafür eigene Patente, sagte Geschäftsführer Stefan Zikeli der Zeitung. Erster Kunde sei die frühere DSM (heute Thermo Fisher) im Linzer Chemiepark gewesen, 2010 sei der erste Auftrag aus China für die Realisierung einer Lyocell-Anlage gekommen.

one-A beschäftige 20 Mitarbeiter und mache je nach Projekten 30 bis 40 Millionen Euro Jahresumsatz. Auch wenn die Produktion Konkurrenz für Lenzing darstelle, seien die Kunden keine klassischen Faserhersteller. Zuletzt habe es sich um einen der reichsten Immobilieninvestoren Chinas gehandelt, der in den wachsenden Fasermarkt einsteigen will. Kürzlich habe ein türkischer Textilerzeuger den Bau einer Lyocell-Anlage in Südanatolien beauftragt.

(Schluss) tsk

ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com