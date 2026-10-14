Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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14.10.2026 11:19:00
One Analyst Said SpaceX Has "Significant Moats" and Just Put a Buy Rating on the Stock. Is He Right?
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock recently received yet another buy rating from an analyst, pushing the total number of analysts who recommend owning SpaceX stock to 30.
Barclays analyst Anthony Valentini initiated coverage of SpaceX last week and assigned a buy rating to the rocket stock, with a $254 price target -- a 56% upside from its current price.
Valentini wrote in an investor note that SpaceX's launch capacity is unrivaled. This advantage "creates significant moats in communications with Starlink and, in the future, AI with orbital data centers."
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|329,25
|-2,01%
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