Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
05.02.2026 19:19:57
One Analyst Thinks Tesla's Robotaxi Revenue Could Soar to $250 Billion by 2035, But Here Are 2 Things Investors Need to Know
While Tesla (NASDAQ: TSLA) remains a battleground stock on Wall Street, one analyst is growing increasingly optimistic about the company's burgeoning robotaxi fleet. Wolfe Research analyst Emmanuel Rosner recently issued a research note, calling 2026 a potentially "catalyst-rich year" for Tesla.Rosner said his model projects robotaxi revenue growing to $250 billion by 2035, assuming 30% autonomous vehicle penetration, Tesla gobbling up 50% market share, and a $1-per-mile model input. This would support a $2.75 trillion equity value, which would be about $900 billion when discounted back to the present and equal $250 per share for the unit"Optimus and FSD (full self-driving) licensing would support even additional upside," Rosner added. While the note is optimistic on robotaxis, here are two things to know.
