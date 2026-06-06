WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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06.06.2026 12:00:03
One billion pints: beer giants prepare for booziest World Cup in history
An expanded tournament held in beer-friendly countries will result in an extra 1bn pints being consumed, say analystsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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