One Bullion: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

One Bullion hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,130 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at