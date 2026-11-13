ONE CAREER: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ONE CAREER hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

ONE CAREER hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18,10 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,41 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 1,98 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,58 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at