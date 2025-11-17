ONE CAREER hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ONE CAREER hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 12,41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,10 Prozent auf 1,58 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at