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14.08.2026 06:31:29
ONE CAREER: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
ONE CAREER hat am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 64,87 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ONE CAREER 40,69 JPY je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,31 Prozent auf 3,60 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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