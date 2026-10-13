Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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13.10.2026 23:00:07
One company’s plan to save its factories from Japan’s population crisis
Apple supplier built a dormitory town to house hundreds of workers in country’s fastest depopulating prefectureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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13.10.26
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