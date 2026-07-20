NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
20.07.2026 09:00:00
One Date Nvidia Investors Should Not Overlook This July
Nvidia (NASDAQ: NVDA) will release its next quarterly update in late August. However, there are several dates in July that its shareholders should pay close attention to. One of them is Wednesday, July 29. Here is why. A few of Nvidia's customers account for a large percentage of its business. During its fiscal year 2026, ending Jan. 25, the company said that sales to one of its clients made up 22% of its revenue, while another accounted for 14%. There is a lot of speculation about who they may be, but many analysts believe these mystery customers belong to the ranks of the hyperscalers, or leading cloud computing providers. And the single largest Nvidia customer among them may be Microsoft.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
19.07.26
|NVIDIA-Aktie & Humanoid-Trend: Welche Zulieferer jetzt durchstarten (finanzen.at)
|
18.07.26
|NVIDIA-Aktie im Fokus: BIZ sorgt sich um KI-Sektor - die Gründe (finanzen.at)
|
17.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2 : Apple zeitweise wieder wertvollstes Unternehmen vor Nvidia (dpa-AFX)
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17.07.26
|Apple briefly leapfrogs Nvidia as world’s most valuable company (Financial Times)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|178,02
|0,06%