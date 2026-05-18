Polaris Aktie
WKN: 887544 / ISIN: SG1L96897898
|
19.05.2026 01:45:01
One Fund Exited Polaris — the company Fundamentals Are What Matter
On May 13, 2026, Silver Heights Capital Management Inc disclosed in an SEC filing that it sold out its entire position in Polaris (NYSE:PII), an estimated $13.17 million transaction based on quarterly average pricing.According to the SEC filing dated May 13, 2026, Silver Heights Capital Management Inc sold all 210,272 shares of Polaris during the first quarter. The estimated transaction value was approximately $13.17 million, calculated using the period’s average closing price. The quarter-end value of the position fell by $13.30 million, a figure that includes both the effect of trading activity and price changes.Polaris is a leading manufacturer and marketer of power sports vehicles and related products, operating at scale with a broad product lineup and global distribution. The company leverages a multi-channel sales approach, combining a strong dealer network with direct-to-consumer and e-commerce strategies to reach diverse customer segments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Polaris Limited
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Polaris Limited
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Polaris Limited
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump entkräftet Sorgen vor Iran-Eskalation leicht: US-Börsen schließen uneins -- ATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes wiesen gemischte Tendenzen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.