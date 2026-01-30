|
30.01.2026 01:29:45
One Fund Just Bet $3 Million on an ETF Down 10% During a Bull Market
S.A. Mason initiated a new position in the Akre Focus ETF (NYSE:AKRE), purchasing 45,209 shares in the fourth quarter for an estimated $2.96 million, according to a January 29 SEC filing.According to a SEC filing dated January 29, S.A. Mason established a new position in Akre Focus ETF (NYSE:AKRE), adding 45,209 shares. The net position change for the quarter-end was $2.96 million, reflecting the share value as of December 31.This is a new position and now comprises 1.17% of S.A. Mason’s reportable U.S. equity assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.