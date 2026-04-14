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14.04.2026 20:16:07
One Fund Just Disclosed a New $5 Million Bet on a Defense Fund With 88% Industrials Exposure. Here's What to Know
On April 14, 2026, Bay Harbor Wealth Management disclosed a new position in the iShares Defense Industrials Active ETF (NASDAQ:IDEF), acquiring 140,090 shares worth $4.58 million at quarter-end.According to an SEC filing dated April 14, 2026, Bay Harbor Wealth Management acquired 140,090 shares of the iShares Defense Industrials Active ETF (NASDAQ:IDEF), initiating a new stake. The quarter-end position value was $4.58 million.The iShares Defense Industrials Active ETF provides investors with a professionally managed vehicle for accessing a broad range of defense and industrial sector equities. The fund leverages BlackRock's expertise in portfolio construction and active management to seek attractive risk-adjusted returns within this specialized market segment. Its strategy is designed to serve clients aiming for targeted exposure to industries critical to national security and infrastructure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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