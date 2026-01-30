Webull Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A40Z5Y / ISIN: KYG9572D1034
One Fund Makes Webull 12% of Its Portfolio With a Nearly $40 Million Bet
Yong Rong (HK) Asset Management Ltd disclosed a new position in Webull Corporation (NASDAQ:BULL) as of January 29, acquiring 5 million shares in an estimated $38.85 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing published January 29, Yong Rong Asset Management initiated a new position in Webull Corporation (NASDAQ:BULL), acquiring 5 million shares. The quarter-end value of the position totaled $38.85 million.This new position accounts for 11.78% of the fund’s reportable U.S. equity assets as of December 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
