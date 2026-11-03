ONE Gas Inc. Profit Advances In Q3

(RTTNews) - ONE Gas Inc. (OGS) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $31.22 million, or $0.49 per share. This compares with $26.47 million, or $0.44 per share, last year.

Excluding items, ONE Gas Inc. reported adjusted earnings of $33.47 million or $0.53 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.2% to $391.31 million from $379.13 million last year.

ONE Gas Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $31.22 Mln. vs. $26.47 Mln. last year. -EPS: $0.49 vs. $0.44 last year. -Revenue: $391.31 Mln vs. $379.13 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.95 To $ 5.01