ONE Gas Aktie
WKN DE: A1XB2X / ISIN: US68235P1084
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03.11.2026 04:22:51
ONE Gas Inc. Profit Advances In Q3
(RTTNews) - ONE Gas Inc. (OGS) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $31.22 million, or $0.49 per share. This compares with $26.47 million, or $0.44 per share, last year.
Excluding items, ONE Gas Inc. reported adjusted earnings of $33.47 million or $0.53 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.2% to $391.31 million from $379.13 million last year.
ONE Gas Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $31.22 Mln. vs. $26.47 Mln. last year. -EPS: $0.49 vs. $0.44 last year. -Revenue: $391.31 Mln vs. $379.13 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.95 To $ 5.01
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