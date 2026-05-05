ONE Gas Aktie
WKN DE: A1XB2X / ISIN: US68235P1084
|
05.05.2026 05:04:45
ONE Gas Inc. Reveals Increase In Q1 Income
(RTTNews) - ONE Gas Inc. (OGS) reported earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $128.67 million, or $2.04 per share. This compares with $119.42 million, or $1.98 per share, last year.
Excluding items, ONE Gas Inc. reported adjusted earnings of $133.39 million or $2.11 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 11.1% to $831.71 million from $935.19 million last year.
ONE Gas Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $128.67 Mln. vs. $119.42 Mln. last year. -EPS: $2.04 vs. $1.98 last year. -Revenue: $831.71 Mln vs. $935.19 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.83 To $ 4.95
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ONE Gas Inc
|
03.05.26
|Ausblick: ONE Gas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.04.26
|Erste Schätzungen: ONE Gas gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
17.02.26
|Ausblick: ONE Gas vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: ONE Gas legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu ONE Gas Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ONE Gas Inc
|75,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.