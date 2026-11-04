ONE Gas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ONE Gas lud am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,440 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,21 Prozent auf 391,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 379,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at