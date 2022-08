ONE Gas präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ONE Gas hat am 02.08.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,590 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,560 USD je Aktie in den Büchern standen.

ONE Gas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 429,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 315,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at