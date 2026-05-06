ONE Gas: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ONE Gas ließ sich am 04.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ONE Gas die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,98 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat ONE Gas im vergangenen Quartal 831,7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ONE Gas 935,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at