ONE Gas vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ONE Gas hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,74 USD gegenüber 0,530 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,86 Prozent zurück. Hier wurden 411,6 Millionen USD gegenüber 423,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at