ONE Gas veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ONE Gas präsentierte am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 689,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 630,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,37 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,91 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,43 Milliarden USD, während im Vorjahr 2,08 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at