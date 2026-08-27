People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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27.08.2026 17:33:36
One in eight young people still out of work or education ahead of major review
Just under one million young people in the UK are not in education, employment or training (Neet).Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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