People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
26.01.2026 22:42:00
One in five Americans can’t afford their heating bills this winter as people are blindsided by utility costs
The massive winter storm put much of the country into a deep freeze, and the mercury is plummeting at a time when utility bills are skyrocketing.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!