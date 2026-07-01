Impact Holdings Aktie

Impact Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.07.2026 14:20:00

One in five U.S. companies is now using AI, but the impact on the job market remains narrow, say Goldman analysts

Artificial-intelligence usage by American firms increased to 20.6% in June, and drags caused by the technology in certain sectors have been offset by growth in the construction sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Impact Holdings (UK) PLC

mehr Nachrichten