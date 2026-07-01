Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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01.07.2026 14:20:00
One in five U.S. companies is now using AI, but the impact on the job market remains narrow, say Goldman analysts
Artificial-intelligence usage by American firms increased to 20.6% in June, and drags caused by the technology in certain sectors have been offset by growth in the construction sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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