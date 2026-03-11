Methanex Aktie

Methanex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.03.2026 20:09:08

One Investor Bet $3 Million on Methanex Last Quarter. The Stock has Surged 30% This Year

On February 17, 2026, Orion Resource Partners disclosed in an SEC filing that it bought 77,291 shares of Methanex (NASDAQ:MEOH), an estimated $2.88 million trade based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated February 17, 2026, Orion Resource Partners acquired 77,291 additional shares of Methanex during the fourth quarter. The estimated transaction value was $2.88 million, based on the mean unadjusted close for the quarter. The fund's total position value in Methanex increased by $3.06 million, a figure reflecting both trading activity and price appreciation.Methanex is a leading global supplier of methanol, leveraging an integrated supply chain and a fleet of ocean-going vessels to serve industrial customers worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Methanex Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Methanex Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Methanex Corp. 50,00 -0,99% Methanex Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX kaum bewegt erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften sich am Freitag kaum vom Fleck bewegen. An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen