One Investor Sold $3 Million in NCR Atleos Stock Last Quarter — Before a $6.6 Billion Buyout Offer Emerged
Lead Edge Capital Management trimmed its stake in NCR Atleos (NYSE:NATL), selling 74,947 shares in the fourth quarter for an estimated $2.81 million based on average quarterly pricing, according to a February 17, 2026, SEC filing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Lead Edge Capital Management reduced its holding in NCR Atleos by 74,947 shares in the fourth quarter. The estimated transaction value was $2.81 million, based on the average closing price for the period. The fund’s quarter-end position value decreased by $3.87 million, a change that includes both trading activity and stock price movement.NCR Atleos is a global financial technology provider specializing in self-service banking infrastructure and managed services. The company leverages an extensive ATM network and software solutions to deliver secure, scalable transaction services for banks, fintechs, and retailers. Its diversified revenue streams and established market presence provide a competitive edge in the evolving financial services landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
