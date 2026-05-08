08.05.2026 06:31:29

One Liberty Properties gewährte Anlegern Blick in die Bücher

One Liberty Properties lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat One Liberty Properties im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 24,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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