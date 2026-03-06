One Liberty Properties Aktie
One Liberty Properties Inc. Q4 Income Falls
(RTTNews) - One Liberty Properties Inc. (OLP) released a profit for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $2.41 million, or $0.10 per share. This compares with $10.53 million, or $0.49 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.7% to $24.74 million from $23.86 million last year.
One Liberty Properties Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.41 Mln. vs. $10.53 Mln. last year. -EPS: $0.10 vs. $0.49 last year. -Revenue: $24.74 Mln vs. $23.86 Mln last year.
