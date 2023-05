One Liberty Properties informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

One Liberty Properties gab am 05.05.2023 die Zahlen für das am 31.03.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte One Liberty Properties ein EPS von 0,440 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 23,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at