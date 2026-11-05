One Liberty Properties informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

One Liberty Properties hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,6 Millionen USD – ein Plus von 11,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem One Liberty Properties 23,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at