One Liberty Properties veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

One Liberty Properties gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte One Liberty Properties 0,390 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 24,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at