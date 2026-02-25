One Media Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

One Media Group lud am 23.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,37 Prozent auf 7,7 Millionen HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,8 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at