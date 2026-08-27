One Media Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

One Media Group veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,02 HKD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 HKD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 6,4 Millionen HKD, gegenüber 10,5 Millionen HKD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 39,04 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at