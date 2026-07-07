07.07.2026 12:30:27

One million more UK homeowners set to face higher mortgages

Homeowners face paying £45 a month more on average when they move onto a new deal over the next two years.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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ATX in Rot -- DAX tiefer -- Wall Street mit uneinheitlicher Eröffnung -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt präsentiert sich am Dienstag tiefer. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street beginnt den Handel mit unterscheidlicher Tendenz. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
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