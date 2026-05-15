One Mobikwik Systems legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

One Mobikwik Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 INR gegenüber -8,880 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,29 Prozent auf 2,96 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,79 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7,930 INR beziffert. Im Vorjahr waren -19,270 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat One Mobikwik Systems mit einem Umsatz von insgesamt 11,54 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,91 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -3,10 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at