One Mobikwik Systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

One Mobikwik Systems ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat One Mobikwik Systems die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,75 INR gegenüber -3,670 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat One Mobikwik Systems in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,03 Milliarden INR im Vergleich zu 2,79 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at