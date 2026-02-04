|
04.02.2026 06:31:28
One Mobikwik Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
One Mobikwik Systems präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,52 INR. Im letzten Jahr hatte One Mobikwik Systems einen Gewinn von -9,480 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat One Mobikwik Systems im vergangenen Quartal 2,97 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte One Mobikwik Systems 2,74 Milliarden INR umsetzen können.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von 0,800 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 3,10 Milliarden INR gesehen.
Redaktion finanzen.at
