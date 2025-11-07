One Mobikwik Systems: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

One Mobikwik Systems gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,67 INR gegenüber -0,630 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,88 Prozent auf 2,79 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at