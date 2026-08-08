Pinterest Aktie
WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061
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08.08.2026 17:45:00
One of the Best Values in the Market, Pinterest Stock Is a Buy on Its Latest Dip as Revenue Continues to Climb
For a company as predictable as Pinterest (NYSE: PINS), the stock continues to see significant volatility around earnings. Meanwhile, the latest dip in the stock has left the social media company as one of the best values in the market today. The stock is now down about 10% in 2026 and 40% over the past year, as of this writing.Let's dive into the company's earnings and prospects to see why I think this is a great buying opportunity.Pinterest has followed a very predictable earnings pattern, yet the stock still gets big reactions in both directions. The company generally reports solid revenue that comes in ahead of expectations, then issues conservative guidance. Despite that, the stock has made 10% or more moves in either direction eight of the past 10 quarters.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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