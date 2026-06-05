Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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05.06.2026 06:00:00
One of Wall Street's Most Bullish Market Strategists Sees a 3-Phased Market Coming That Includes a Correction or Bear Market
Tom Lee of Fundstrat is undeniably one of Wall Street's most bullish market strategists.In fact, it's unusual for Lee not to be bullish. To his credit, Lee has nailed most of his bull market calls over the past several years. Interestingly, however, Lee recently appeared on CNBC to discuss what he called an upcoming three-phased market. Lee expects a bumpy ride in the near term, including a correction or bear market that could begin shortly. Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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