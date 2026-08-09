Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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09.08.2026 04:05:57
One of world’s biggest coal producers battles to keep lights on
Indonesia’s attempt to contain prices at home has discouraged companies from supplying the local marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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