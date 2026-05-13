CoreWeave Aktie

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WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

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13.05.2026 23:09:00

One Overlooked Financial Improvement That Makes CoreWeave Stock an Increasingly Attractive Buy

CoreWeave (NASDAQ: CRWV) stock plunged following the release of its first-quarter 2026 earnings report. Although investors likely dismissed its net losses, its falling operating margins, its massive capital expenditures, and management's lower revenue guidance for Q2 appear to have unnerved the market.Nonetheless, it has emerged as a leader in building cloud infrastructure designed specifically for artificial intelligence. Such is the demand that it continues to enjoy triple-digit percentage revenue growth.Also, with the mounting costs and massive losses CoreWeave continues to incur, investors may be missing a hopeful sign in the company's financials that bodes well for its future.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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