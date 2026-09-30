FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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30.09.2026 11:18:13
One pilot of Israel-bound flight stabbed the other and tried to crash plane
Flydubai plane landed in Saudi Arabia after ‘incident’ onboard and Israel scrambled fighter jetsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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