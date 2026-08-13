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13.08.2026 06:31:29
One Point One Solutions gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
One Point One Solutions hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,360 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat One Point One Solutions in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 129,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,58 Milliarden INR im Vergleich zu 690,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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