One Point One Solutions präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

One Point One Solutions präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 INR, nach 0,370 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat One Point One Solutions im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 146,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,75 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 708,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at