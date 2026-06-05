The Scotts Miracle-Gro Company Aktie
WKN: 883369 / ISIN: US8101861065
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05.06.2026 09:27:00
One quadrillion is the number used to describe the wealth effect of South Korea’s stock-market miracle
Having more than doubled already this year, Korea’s stock market returns have driven a wealth effect that under an optimistic scenario could generate a wealth effect among the populace of KRW 43 trillion ($28 billion)Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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