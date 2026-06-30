BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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30.06.2026 13:10:51
One Share, One Vote: BMW AG wandelt Vorzugsaktien in Stammaktien um
+++ Börsliche Notierung der Vorzugsaktien endet heute +++ Vereinfachung der Kapitalstruktur +++ 100-jähriges Börsenjubiläum der BMW Aktie +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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