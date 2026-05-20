One Software Technologies (OST) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

One Software Technologies (OST) stellte am 18.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,850 ILS erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,49 Prozent auf 1,33 Milliarden ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,13 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at