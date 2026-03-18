One Software Technologies (OST): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

One Software Technologies (OST) hat am 16.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,89 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,940 ILS je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,26 Milliarden ILS – ein Plus von 16,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem One Software Technologies (OST) 1,08 Milliarden ILS erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,66 ILS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,22 ILS je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 4,65 Milliarden ILS vermeldet. Im Vorjahr hatte One Software Technologies (OST) 4,00 Milliarden ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at